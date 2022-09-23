Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu M.Y'nin iş yerinde yapılan aramada 130 litre etil alkol,50 litre el yapımı viski, 1117 alkollü içki etiketi, 1278 sahte bandrol, alkol yapımında kullanılan aroma, alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Ekipler şüpheli C.A'nın iş yerinde yaptıkları aramada ise 135 şişe el yapımı içki ele geçirildi.

Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.











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