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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla STK buluşmalarında konuştu: (1)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla STK buluşmalarında konuştu: (1)

MUĞLA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin aldığı kararlar ve attığı önemli adımlarla krizlerin üstesinden geldiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Muğla'da, Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda STK temsilcileri ile buluştu.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerini hep birlikte yaşadıklarına dikkati çekerek, Muğla'da ve memleketi Antalya'da tarihin en kötü yangınlarını yaşadıklarını, bu yıl Pakistan'ın üçte birinin seller altında olduğunu ve hala dağlardan sel geldiğini kaydetti.

Geçen ay Gürcistan'da çok ciddi yangınların çıktığını, üç uçağı bu ülkeye yardım için gönderdiklerini ve böylelikle yangının kontrol altına alındığını belirten Çavuşoğlu, "Sadece iklim krizi değil, göç krizi de bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Latin Amerika'dan Avrupa'ya herkesin sorunu. Geçen hafta New York'ta Şili Dışişleri Bakanı bile bu konuda bizden destek ve tecrübe paylaşımı istedi. Yine bugün enerji krizi herkesin ortak sorunu. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Bina aydınlatmaları kapatılıyor, halka evlerinde sıcaklığı azaltmaları, klimaları kapatmaları çağrısında bulunuluyor, hatta sınırlamalar getiriliyor. Birçok Avrupa ülkesinde maalesef bu kış en maksimum ısı derecesi 19 veya 20 olacak. Bu gerçekten endişe verici bir şey." ifadesini kullandı.

- Rusya-Ukrayna savaşının etkileri

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi, olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye kadar faal çalışan bir başka ülkenin olmadığına vurgu yapan Çavuşoğlu, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda herkesin Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Geçen hafta iki ülke arasındaki esir değişiminin gerçekleşmesini sağladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Onun için kapalı kapılar arkasında aylarca süren müzakerelerde görüştük, hassas müzakereler yürüttük gizli müzakereler yürüttük. Girişimlerimiz sonucunda varılan İstanbul tahıl anlaşmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçtik, zengini, fakiri herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor ve Türkiye'den başka bir ülke de BM'de bu sorunu tek başına çözemezdi. Ama biz de BM'siz olmaz dedik ve mutlaka BM'nin çatısı altında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü varılan anlaşmanın meşruiyeti de çok önemliydi." diye konuştu.

Küresel gübre arzı konusunda da yeni bir krizin önüne geçmek için BM ile birlikte Ukrayna ve Rusya gübresinin dünya pazarlarına taşınması için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu gübreye tüm dünyanın ihtiyacı var. Dünyadaki gübrenin yüzde 70'ini zaten Rusya üretiyor, Ukrayna da aynı şekilde gübre üretiyor. Dolayısıyla bu gübrenin önündeki ihracat engellerini kaldırmazsak tarım ülkeleri endişe duyuyor. Brezilya Dışişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor, Endonezya Dışişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor. New York'daki görüşmelerimizde. Dolayısıyla herkesin gözü bizde, inşallah bu sorunun çözümü konusunda da aynı yapıcı ve stratejik tutumlarımızı devam ettireceğiz. BM ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunların hepsi hassas bir diplomasi gerektiriyor. Dünyanın bu kadar bölündüğü bir ortamda savaşan taraflarla konuşabilmek öyle herkesin harcı değil. Hele hele bu denge politikasını sürdürmek kolay değil. Herkesin bu dönemde ilkeli davranması da o kadar kolay değil. Çünkü başka faktörler var, başka aktörler var, olumlu, olumsuz aktörler var, baskı yapanlar var, Avrupa Birliği içinde Avrupa ülkelerine baskı yapanlar var. Ben biliyorum bizim gibi düşünen ülkeler de var, ama değişik sebeplerden dolayı bu denge politikasını da sürdüremiyorlar. Bizim kadar ince bir çizgide yürümek o kadar kolay değil, bunu da başaran ülke yok. Bu hem güç, hem liderlik, hem adanmışlık, hem ekip ruhu hem de nitelikli kadrolar gerektiren zor bir iş. Ama hepsinden önemlisi inanç, tarihi derinlik, devlet millet birlikteliği, milli bilinç ve motivasyon gerektirir. İşte bu bizim şu anda izlediğimiz bu politikanın arkasında da milletimizin desteği var."

AK Parti'ye oy veren, vermeyen hemen herkesin, izledikleri politikayı takdir ettiğini ve doğru bulduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu birlikteliği inşallah diğer alanlarda da sürdüreceğiz. Az önce söylediğim niteliklerin hepsi de çok şükür bizde, Türkiye'de var. O yüzden bu zor coğrafyada Türkiye'miz bir istikrar adasıdır." açıklamasında bulundu.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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