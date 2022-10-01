Muğla'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı

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MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.



AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MYKY) üyesi Fatma Güldemet Sarı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ü makamında ziyaret etti.



Daha sonra partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Sarı, Başkan Otgöz, İlçe Başkanı Salih Gümüş, belediye başkan yardımcıları ile partililerle buluştu.



Sarı, burada yaptığı konuşmada, partinin her kademesinde bulunan herkesin saha çalışmalarının çok kıymetli olduğunu söyledi.



2023'e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde Muğla'da yoğun bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarı, "Bütün ilçelerimizde milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, bakanlarımızla bütün ilçeleri hep beraber tarayacağız. İlçelerde saha çalışması gerçekleştireceğiz." dedi.



Belediye Başkanı Yakup Otgöz ile İlçe Başkanı Salih Gümüş'ün konuşmasının ardından, heyet, ilçedeki sivil toplum kuruluşu ile meslek odalarını ziyaret etti.



Esnafı da dolaşan Sarı ile beraberindekiler sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

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