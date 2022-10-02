Ula'da yanan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu

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MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde yanan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede ahırı saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangında, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

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