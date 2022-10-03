Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ayrıca Bodrum açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve ahşap teknede bulunan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkarılan düzensiz göçmenler buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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