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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı

AA

Malta bayraklı "Star Flyer" Bodrum Limanı'na yanaştı

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına yanaştı.

Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 72 metrelik yolcu gemisinde çoğunluğu ABD, İngiliz, Almanya ve Fransız 116 yolcu ile 73 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Dalyan Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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