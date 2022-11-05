17. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın Marmaris etabı tamamlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ile Fethiye ilçelerinde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın Marmaris etabı tamamlandı.

Muğla Valiliği himayesi, Marmaris Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 80 yaş aralığında kadın ve erkek 800 yüzücü yer aldı.

Şampiyonanın Marmaris etabının ikinci gününe ev sahipliği yapan Martı Resort Hotel'in plajında Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası (2 bin metre), Jotun 4x500 Bayrak Yarışı (Kadınlar/Erkekler) Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası (1000 metre), Jotun 4x500 Bayrak Yarışı (Karma) yapıldı.

Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası 2 bin metrede genel klasmanda kadınlarda Bengisu Avcı, erkeklerde Mert Acun, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1000 metrede genel klasmanda kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, erkeklerde Mert Acun birinci oldu.

Jotun 4x500 Bayrak Yarışı (Kadınlar/Erkekler) ile Jotun 4x500 Bayrak Yarışı (Karma) yaş gruplarında dereceye girenlere madalyaları otel bahçesinde kurulan platformda takdim edildi.

Şampiyonalara destek olan iş insanı merhum Metin Duruk ve fotoğraf sanatçısı merhum Wiltrud Kip, 1000 metre Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası startı öncesinde anıldı. Duruk ve Kip adına yüzücüler denize çelenk bıraktı.

Şampiyonada yüzücülerin güvenliğini Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Kurbağa Adamlar sağladı.

Kategorisinde 1000 metrelik yarışta birinci olan 14 yaşındaki Aysima Çolak, dalga nedeniyle zorlansa da birinci olduğunu belirterek, "Şampiyona benim için güzel geçiyor. Asıl amacım eğlenmek, bunu yaparken de birinci geliyorum, o zaman daha da mutlu oluyorum." diye konuştu.





- Demirel: "Marmaris-Göcek etabına 800 yüzücümüz katıldı"





Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın iki gün süren Marmaris etabını tamamladıklarını söyledi.

Marmaris-Göcek etabı ile turkuaz yüzme serisinin finalini de yaptıklarını aktaran Demirel, "Marmaris-Göcek etabına 800 yüzücümüz katıldı. Kontenjanlarımız erkenden doldu. Yarın da 5 kilometrelik Rixos Açık Su Yüzme Şampiyonası'yla 2022 Mayıs ayında başlayan turkuaz yüzme serimizi tamamlamış olacağız. Turkuaz yüzme serisi ülkemizde 5 bin sporcunun katıldığı şampiyonalar zinciri olarak önemli bir yer tutuyor. Bu sezon Avrupa'daki en önemli sporcu sayısına ulaştık. Sporcularımıza ve organizasyonumuza destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Netsel Marina Genel Müdürü Erkan Özatağ da güzel bir şampiyona gerçekleştirdiği için Aquamasters ekibine çok teşekkür ettiğini belirterek, sporun ve sanat etkinliklerinin ana sponsoru olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını, katılımın yüksek olduğu uluslararası organizasyona Setur Marinaları olarak destek vermekten de onur duyduklarını dile getirdi.

Etkinlik, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yarın 119 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek 5 kilometrelik Rixos Açık Su Yüzme Şampiyonası'yla sona erecek.

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