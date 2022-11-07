TYF 2022 Optimist Türkiye Şampiyonası, Marmaris'te başladı

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MUĞLA (AA) - TYF 2022 Optimist Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde start aldı.

Marmaris Kaymakamlığının ev sahipliğindeki organizasyona, 16 ilden 52 kulüpten 415 sporcu katıldı. İlk günkü iki yarışta sporcular, dereceye girebilmek için rüzgar ve rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, AA muhabirine, Marmaris'te milli takımın ilk seçme yarışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Erey, bireysel mücadelelerin ardından takım şampiyonasının yapılacağını belirtti.

Organizasyon, 11 Kasım Cuma günü ödül töreniyle sona erecek.

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