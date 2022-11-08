Muğla'da Kızılay Haftası'nda "iyilik hareketi" minik öğrencilere anlatılıyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Türk Kızılay Menteşe Şubesince, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında anasınıfı öğrencilerine dayanışmanın, sosyal sorumluluğun ve gönüllülüğün önemi anlatılıyor.

Şube görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekipler, ilçedeki anaokullarını ziyaret ederek, öğrencilere Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, Türk Kızılay'ın yürüttüğü gönüllü faaliyetler ve önemi konusunda bilgilendirme yaptı.

Ekipler, hazırlanan animasyon filmi ile de öğrencilere dayanışmanın, sosyal sorumluluğunun ve gönüllük bilincinin önemini anlattı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, AA muhabirine, öğrencilere "gönüllülük" bilincini anlattıklarını söyledi.

Yaptıkları etkinliğin Türk Kızılay ile yeni nesiller arasındaki bağın güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Gürbüz, yeni nesillerin, iyilik bayrağını daha da yükseğe çekeceklerine inandığını dile getirdi.





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