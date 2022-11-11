Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla ve ilçelerinde fidan dikildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Fethiye ilçesinde "Geleceğe Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik Eldirek Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde gerçekleşti. 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11'de başlayan etkinliğe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

2023 adet defne, çam, akasya, lavanta ve biberiye fidanları toprakla buluştu.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, dikilen fidanların vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisinde de mazı, harnup ve lavanta gibi türlerden oluşan yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Görevliler tarafından katılımcılara fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ortaca Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından hazırlanan alanda, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, protokol ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

Ortaca Orman İşletme Şefi Hasan Hüseyin Özdemir, milli ağaçlandırma etkinliğinin 11.11.2019’da "Geleceğe Nefes" temasıyla başladığını söyledi.

Özdemir, "Etkinlik, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen "Türkiye Yüzyılına Nefes" mottosuyla 81 ilde, bin 23 noktada gerçekleştiriliyor. Dikeceğimiz her fidan Türkiye Yüzyılına Nefes olsun" dedi.

Fidan dikiminin ardından katılımcılara, tişört, şapka, satranç takımı verildi.

Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe de Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada da yüzlerce fıstık, çam, kara servi, akasya ve lavanta fidanları toprakla buluştu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla Köyceğiz’de yapılan etkinlikle fidanlar toprakla buluşturuldu. Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı mevkisinde oluşturulan alanda, Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol ve öğrenciler tarafından fidanlar dikilerek can suyu verildi.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Kürardı Mevkisi’nde 11 bin fidan toprakla buluşturuldu. Marmaris Kaymamı Ertuğ Şevket Aksoy, kurum müdürleri, kurum çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar fidan dikip can suyunu verdiler.

Datça'nın Kızlan Mahallesi Belenova Mevkisi’nde bin fidan toprakla buluşturuldu. Datça Kaymamı Mesut Çoban, kurum müdürleri, kurum çalışanları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar fidan dikti.

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