Bodrum Cruise Port'ta deniz kirliliğine müdahale tatbikatı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Cruise Port'ta deniz kirliliğine müdahale tatbikatı, ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.



Bodrum Cruise Port liman işletmesi tarafından yolcu limanında hazırlanan tatbikat, senaryo gereği limanda yakıt alan gemiden sızıntı olduğu yönünde yapılan telsiz anonsuyla başladı.

Çekilen yağ bariyerleri ile deniz yüzeyinde oluşan kirliğin yayılımı önlendi ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu.

Deniz yüzeyinden toplanan kirli atık, depolama tanklarına aktarıldı. Atığın lisanslı atık alım tesislerine gönderilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

Bodrum Cruise Port'ta çevre birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlar harekete geçerek gerekli lojistik, güvenlik ve diğer destek unsur faaliyetleri sağlandı. Tatbikata Bodrum Liman Başkanlığı yetkilileri, tatbikat için yetkili danışman firma ve tüm liman personeli katıldı.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, limanlarda yılda iki kez yapılan tatbikatlarla, denizlerin temizliği için etkin bir ekip oluşturduklarını belirterek, personeli yaşanacak olası bir çevre felaketinde müdahale için her an hazır tuttuklarını ifade etti.

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