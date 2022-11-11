Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli N.K'yi takibe aldı.

Ekipler, Yalıkavak Mahallesi'nde şüphelinin kullandığı araçta ve ikametinde yaptığı aramada 1 kilo 658 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda N.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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