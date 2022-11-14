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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum açıklarında 141 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Bodrum açıklarında 141 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 141 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik bot, balıkçı teknesi, can salı, fiber tekne ve Görecek Adası’nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 33, balıkçı teknesinde 84, can salında 10, fiber teknede 9 ve Görecek Adası'nda yardım talebinde bulunan 5 olmak üzere 141 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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