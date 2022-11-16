Bodrumspor, Pendikspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 20 Kasım Pazar günü Tuzlaspor'u ağırlayacağı 14. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta İstanbul ekiplerinden Pendikspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek ve yeniden çıkış yakalamak için Tuzlaspor karşısında galibiyete odaklandı.

Bodrumspor, Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde bir idman yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Taşdemir, geçen haftayı unutup yeni bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

Rakipleri Tuzlaspor'un gücüne değinen Taşdemir, "Tuzlaspor çok farklı bir takım. Her şeyi yapabiliyorlar. Özellikle ön taraftaki yabancı oyuncuların üretkenliği ve çabukluğu çok tehlikeli. Dolayısıyla bizi biz yapan değerleri sahaya yansıtıp, geçen haftayı telafi etmemiz gerekiyor." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili de değerlendirme yapan Taşdemir, "Kupada oynamak ve turu geçmek güzel. Orada uzun süre oynatmadığımız arkadaşlarımıza forma vermek istiyoruz. Altınordu maçında bize turu getirdiler. Konyaspor güçlü, Süper Lig'de doğru oynayan takımlardan bir tanesi. Zor bir maç olacak. Biz keyifli bir futbol oynamaya gideceğiz." diye konuştu.









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