Fethiye'de polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve iletişim semineri verildi

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MUĞLA (AA ) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ve bekçilere halkla ilişkiler ve iletişim semineri verildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fatma Çakmak tarafından 125 kişilik polis ve bekçilerden oluşan gruba seminer verildi.



İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, doğru iletişimin çok önemli olduğunu ifade etti.

Seminerine katılan polis ve bekçilerin aldıkları eğitimle vatandaşlarla daha sağlıklı iletişim kurmasının hedeflendiği belirtildi.

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