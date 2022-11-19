Milletvekili Gökcan, Fethiye'de delbek yapımını izledi

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ile restorasyonun ardından açılışı yapılan Telmessos Antik Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunan Gökcan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Balcı, Gökcan'a, hayata geçirilen "Elden Ele, Nesilden Nesile Delbek" projesi hakkında da bilgi aktardı.

Sanatçılarla beraber delbek yapan Gökcan, daha sonra delbek eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle farklı çalışmaların yapılabileceğini kaydeden Gökcan, Fethiye'nin sadece turizmle değil, kültür ve sanatla da anılması gerektiğini söyledi.

İlçeye 500 yataklı hastane kazandıracaklarını ifade eden Gökcan, ilçede bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda 1000 öğrencinin kaldığını belirtti.

Yelda Erol Gökcan, "Denize bu kadar yakın bir antik tiyatro çok az yerde var. Fethiye'nin turizm ve tarih anlamında ne kadar özel bir ilçe olduğunu gösteriyor. Fethiye'nin sadece turizmle değil kültür sanatla da anılmasını istiyoruz ve delbek projesini de destekliyoruz. Bizler düğünlerimizde uzun yıllardır bu sesleri duyuyoruz. Delbek kursları ve eğitimleri verilecek. Kültürümüzü önce Türkiye, sonra da dünyaya tanıtmak isteriz." dedi.

Gökcan, daha sonra Kredi Yurtlar Kurumunda incelemelerde bulundu.

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