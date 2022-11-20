Muğla'da kaybolan çocuk 19 saat sonra bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolduktan 19 saat sonra ormanlık alanda bulunan 7 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.

Akbük Mahallesi'ne ailesiyle zeytin toplamaya giden Yavuz Berk Cengiz, bir süre sonra kayboldu.

Ailenin yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Çocuk, sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği, iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramada 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

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