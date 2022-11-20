Meteorolojiden Muğla için fırtına ve yağış uyarısı

MUĞLA (AA) - Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren fırtına ve yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın Muğla ve ilçelerinde yer yer şiddetini arttıracağı kaydedildi.
Fırtınanın, yarın akşam saatine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, soba gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışın ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.