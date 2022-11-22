Bodrum'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilciler, yağış sonrası güneşli havanın yeniden etkili olmasını değerlendirerek denizde yüzdü.

Turistik ilçede dün sağanağın ardından güneş yeniden yüzünü gösterdi. Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının ise 21,5 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı tatilciler Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinden denize girdi.

Bazı aileler çocuklarıyla sahilde piknik yapıp güneşlenirken, bazı kişiler de hayvanlarıyla denizde yüzdü.

Sahil şeridindeki kafe ve restoranlarda da yoğunluk yaşandı.

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