Muğla'da birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldüren sanığa müebbet hapis

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MUĞLA (AA) - Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ö.O, maktul S.G.A'nın ailesi, taraf avukatları ile Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Adliyenin önünde kadınların bulunduğu grup, kadın cinayetlerini protesto etti.



S.G.A'nın kızı M.K. ise sanığa verilen hiçbir cezanın annesinin yokluğunun acısını dindirmeyeceğini söyledi.







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