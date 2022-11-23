Fethiye'de 77 hafız törenle belgelerini aldı

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MUĞLA(AA) - Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle eğitimini tamamlayan 77 hafıza belgeleri verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığınca Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Muhammed Mansur Sağır ve Katip Çelebi Üniversitesi Cami İmam Hatibi Uğur Ayvaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, eğitimini tamamlayan hafızları tebrik ederek, bilgilerini her zaman gelecek nesillere aktarmalarını istedi.

Kız ve erkek hafızlara belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.



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