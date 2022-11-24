Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde de devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olarak böylesine önemli bir günün öğretmenlere atfedilmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu anlatan Çay, öğretmenin bir ülkenin geleceğine şekil veren bir mimar, bir sanatkar olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından adaylıklar kalkan 8 öğretmen yemin etti.

Mesleğe uzun yıllar hizmet vererek emekli olan öğretmenlere ise Vali Orhan Tavlı tarafından hizmet şeref belgeleri takdim edildi.

Programda, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Öğretmen Geleceği Aydınlatandır" adlı oratoryo ve müzik dinletisi sahne aldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan program alkışlarla son buldu.

Törenin ardından Vali Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay okul ziyaretinde bulunarak öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.





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