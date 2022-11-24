Muğla'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muslihittin Mahallesi Karaçayır mevkisinde bulunan su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, derinliği yaklaşık 10 metre olan su kuyusuna merdiven ve halatla indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada kuyudan çıkarılan kedi, yaşam alanına bırakıldı.

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