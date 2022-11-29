Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.A'nın kullandığı 48 AJG 484 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Aynur Ün'e (56) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ün, 112 Acil Servis ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sırasında Ün'ün yanındaki kızı ise kazayı yara almadan atlattı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin yaya geçidinde durarak Aynur Ün'e karşıya geçmesi için izin verdiği, bu sırada sol şeritten gelen başka bir otomobilin ise kadına çarptıktan sonra durduğu görülüyor.