Bodrum açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerin durdurdukları lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ekipler, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı ve 1 lastik bottaki 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan 88 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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