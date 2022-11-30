Datça'da öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime 85 öğretmen katıldı.

Öğretmenlere eğitimde, güvenli trafiğin oluşması ve yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi çerçevesinde bilgi aktarıldı.

Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtti.

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