Köyceğiz'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Köyceğiz ilçesinde girdikleri iş yeri ve evlerin bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçedeki bir iş yerinden 40 bin lira değerinde inşaat malzemesi ile bazı ikametlerin bahçelerinden bisikletlerin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi yakalayan ekipler, çalınan malzeme ve bisikletleri sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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