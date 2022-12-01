Muğla'da hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla görüntülü telefon görüşmesi yapmaya başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların, birinci derece yakınlarıyla telefonla görüntülü görüşme yapabildikleri bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların, birinci derece yakınlarıyla görüntülü telefon görüşmesi yapması için Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (e-Görüş) Projesi'nin yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce pilot cezaevi seçildiğini vurgulayan Dönmez, hızlı bir şekilde kurumdaki altyapının ve üstyapının tamamlandığını kaydetti.

Dönmez, 22 Kasım'dan itibaren her koğuşa bir kabin kurulduğunu, toplam 58 kabinle tüm hükümlü ve tutukluların birinci derece yakınları ile görüntülü görüşme yapabildiğini ifade eden Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümlü ve tutukluların birinci dereceden akrabaları ile gerekli evrakları tamamlaması ve e-Görüş uygulamasını akıllı telefonlarına tanımlamaları şartıyla, haftada kapalı görüş için ziyaretçileri gelenler, en fazla 3 defada olmak koşuluyla 30 dakika, kapalı görüş için ziyaretçileri gelmeyenler, en fazla 6 defada olmak koşuluyla 60 dakika, hafta sonları da dahil olmak üzere günün her saati görüntülü görüşebilmektedirler. Bu uygulamaya bütün hükümlü ve tutukluların yakınları, kendileri ve kurum çalışanları memnuniyetlerini dile getirmektedirler."

Başsavcı Dönmez, uygulamanın özellikle ailesi uzakta olan hükümlü ve tutuklular için büyük kolaylık sağladığını, maddi olarak da büyük tasarruf olduğunu kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.