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MUĞLA (AA) - Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi.

Dalaman Kayacık Sahilinde düzenlenen programda konuşan Yakuta, gazetecilerin her konuda toplumu aydınlatmak gibi önemli bir kamu görevi icra ettiklerini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Karakuş ise Dalaman'da devam eden çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.









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