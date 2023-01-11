Muğla'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsünün devrilmesi sonucu sürücüyle araçta bulunan 7 yolcu yaralandı.

K.D'nin kullandığı 48 S 4003 plakalı minibüs, Bağdamları Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile minibüste bulunan B.U, A.Ç.Y, S.K, N.K, K.D, G.Ç. ve İ.M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.