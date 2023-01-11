Muğla'da gönüllü gençler, yaşlıların evlerini temizliyor

Üç yıldız 'Eksik' için provada

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MUĞLA (A) - Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Uluslararası Gençlik Merkezinde gönüllü çalışan gençler, yaşlıları ziyaret edip evlerini temizliyor, ihtiyaç duyulan tamir ve bakımları yapıyor.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, gönüllü gençler, "Çınarlarımızın Yanındayız" projesi kapsamında geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğe umutla bakabilmek amacıyla "yaşlı çınarları" evlerinde ziyaret ediyor.

Özellikle kırsal mahallelerdeki yaşlıların kendilerini yalnız hissetmemeleri için ziyaretler yapan gönüllüler, ihtiyaç duyan yaşlıların evlerini temizleyip küçük tamir ile bakım işlerine yardımcı oluyor.

Gönüllü gençlerden Eda Çelik, projenin büyüyerek devam etmesi için çalışacaklarını belirtti.

Yaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Çelik, "Ailemden uzakta Muğla'da üniversite öğrencisiyim. Gençlik Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz bu projede aile ortamını hissettim. Böyle bir ziyarette bulunmaktan çok keyif aldım. Yaşlılarımızın evlatları gibi samimi yaklaşımları bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Gençlerle bir araya gelen yaşlılar da bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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