Datça'da traktörün altında kalan sürücü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Muhammet Dalgıç'ın kullandığı 48 R 5720 plakalı traktör, Hızırşah Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan Dalgıç, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Dalgıç, Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​



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