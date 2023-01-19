Bodrum'da spor yaparken fenalaşıp hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor yaparken fenalaşıp hayatını kaybeden 19 yaşındaki Bulut Algül'ün cenazesi defnedildi.

Algül için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, gencin ailesi ve yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından 19 yaşındaki gencin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ortakent Mahallesi'nde ailesine ait otelin balkonunda spor yapan Bulut Algül, dün akşam saatlerinde aniden fenalaşmış, babası eski AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bulut Algül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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