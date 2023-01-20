Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Otogarda operasyon düzenleyen ekipler, M.A.Ç'nin üst aramasında 1 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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