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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 14. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Ukrayna ve Rusya'dan 35 yelkenli yat ile 330 sporcu katıldı.



Altı ayaktan oluşan yarışlar, IRC-0, IRC-1, IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışı başlamadan bir süre antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar iki grup halinde start aldı. İlk gün yarışlarında koy içinde iki yarış yapıldı.

MİYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, yelkenciler için ideal rüzgar olduğunu söyledi.

Trofenin ilk ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

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