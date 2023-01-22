Bodrum'da yaralı bulunan biri yavru 2 şahin tedaviye alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan biri yavru iki şahin, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir şahin yavrusunun evin camına çarparak yaralandığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi belirtilen adrese gitti.

İlk müdahalesi yapılan şahin yavrusu daha sonra merkeze götürüldü. Durumu iyiye giden yavrunun gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de yaralı şahin olduğu ihbarını alan ekipler bölgeye gitti. Kanadının kırıldığı tespit edilen yetişkin şahin, merkeze götürülerek tedaviye alındı.

Şahinlerin tedavilerinin ardından doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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