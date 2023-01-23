Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



İlçe girişinde durdurulan otomobile operasyon düzenleyen ekipler, A.T. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada, 500 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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