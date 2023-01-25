Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler S.P. ve U.M. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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