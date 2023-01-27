Datça Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Esat Deniz yeniden seçildi

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MUĞLA (AA) - Datça Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunda mevcut Başkan Hasan Esat Deniz ve yönetimi üyelerin güvenoyunu alarak yeniden seçildi.

Uğurlu Düğün Salonu'nda divan başkanlığını, Aydın–Muğla 3. Bölge Birliği Başkan Vekili İsmail Başoğlu’nun yaptığı genel kurulda kooperatife üye 1035 üyenin 452'si katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri okundu.

Genel kurulda Esat Deniz, yeniden başkanlığa seçildi.

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