Marmaris'te 2 kadının ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dereye düşen otomobildeki 2 kadının hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Sarıana Mahallesi'nde seyir halindeyken dereye düşen araçtaki Ceren Ceylan (23) ve Öykü Kasımoğlu'nun (27) yaşamlarını yitirmesi, S.C'nin (30) yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücü M.B. (29) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.B'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobil, dün gece, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Azmak Deresi'ne düşmüştü. Sürücü ile Ceren Ceylan, Öykü Kasımoğlu ve S.C. çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Ceylan ve Kasımoğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamış, sürücü M.B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.