16. Campus Cup Yelkenli Yarışları, Marmaris'te başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.

Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Bahçeşehir, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray, Koç, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Sabancı, Acıbadem, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden 18 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Gün boyunca üç yarışın yapıldığı ilk günde ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında mücadele verdi.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16. kez düzenledikleri organizasyonun ilk gününde güzel bir rüzgarla üç yarış yaptıklarını, pazar günü ise kupa törenine kadar üniversite öğrencilerini hem yarıştıracaklarını hem de DJ performansı ve konserlerle eğlendireceklerini dile getirdi.

16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.