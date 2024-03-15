Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka maçına hazır

Özellikle kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanarak rakibine üstünlük sağlamak isteyen takım, baş antrenörler Ahmet Çakı ile hazırlıklarını tamamladı.

Menteşe Spor Salonu'nda saat 18.00'te oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, maçı kazanarak ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

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