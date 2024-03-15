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        Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka maçına hazır

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:41
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        Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka maçına hazır
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek Çağdaş Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı.

        Menteşe Spor Salonu'nda saat 18.00'te oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, maçı kazanarak ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

        Özellikle kendi sahasında oynayacak olmanın avantajını kullanarak rakibine üstünlük sağlamak isteyen takım, baş antrenörler Ahmet Çakı ile hazırlıklarını tamamladı.

        Lig'de 14'ncü sırada yer alan Çağdaş Bodrumspor, bu hafta puan alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

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