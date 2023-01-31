Datça Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde otogarda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Datça'ya gideceği bildirilen bir uyuşturucu satıcısını takibe aldı.

Harekete geçen ekipler, Datça Otogarı'nda düzenlenen operasyonla şüpheli Ş.D'yi gözaltına aldı.



Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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