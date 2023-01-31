Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Kıncılar Mahallesi'nde Ramazan Tüfekçi'nin kullandığı 07 ELP 33 plakalı otomobil, boş araziye savrularak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Tüfekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tüfekçi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.





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