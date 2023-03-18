Bodrum'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Dirmil Mahallesi Ertürk Sokak'ta bir evden dumanların çıktığı ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti.

Klimadan kaynaklı çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın evde hasara neden oldu.





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