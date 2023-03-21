Uydu takibinde izlenen "Caretta Caretta Tuba" 20 bin kilometre yol gitti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan deniz kaplumbağası "caretta caretta Tuba", 3,5 yılda 20 bin kilometre yol kat etti ve 8 milyon kişi kaplumbağanın rotasını gösteren haritayı görüntüledi.

İlçedeki İztuzu Plajı'nda bulunan DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve "Tuba" adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

Göç, beslenme ve kış alanlarının belirlenmesi için takip edilen caretta caretta Tuba'nın, kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiği, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiği de izleniyor.

Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 8 milyon kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuba, 3,5 yılda 20 bin kilometre yol gitti.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, Tuba'nın İyon Denizi'nde bulunduğunu söyledi.

Tuba'nın yolculuğu boyunca beslendiğini ve bol yumurta ürettiğini tahmin ettiklerini anlatan Kaska, "Kaplumbağalar her yıl yuva yapmıyor, enerjisini biriktirip bol yumurta üretip 3-4 yılda bir gelerek yuva yapıyorlar. Bu yaz yuva yapacak mı? İtalya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacak mı? Merakla bekliyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.