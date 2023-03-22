Seydikemer Belediye Meclisi, Otgöz'den boşalan başkanlığa Akdenizli'yi seçti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde belediye başkanlığına Bayram Önder Akdenizli seçildi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde, AK Parti Muğla milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından, belediye meclisi başkanlık seçimi için olağanüstü toplandı.

Seçimde 25 meclis üyesinin 19'unun oyunu alan AK Partili Bayram Önder Akdenizli başkanlığa seçildi.

Akdenizli, yaptığı açıklamada, ilçeyi bölgenin "parlayan yeni yıldızı" yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Akdenizli'ye görevi teslim eden Otgöz ise belediye meclisinin seçtiği yeni başkana başarı diledi.

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