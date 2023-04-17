Kavaklıdere'de çalıntı motosikletleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, çalıntı motosikletleri sosyal medyadan sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayboyu Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın çalıntı motosikletleri bir sosyal medya uygulamasından piyasa değerinin altında satışa sunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

JASAT Timleri ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramada 7 değişik marka ve model, plakası ve belgesi olmayan, motor ve şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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