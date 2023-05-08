Muğla'da Seydikemer Devlet Hastanesi hizmete açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesine yapılan Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

İnşaatına 2020 yılında 90 milyon lira ihale bedeliyle başlanılan 150 yatak kapasiteli hastane, 31 poliklinik, 4 ameliyathane, 15 yataklı yoğun bakım, 15 yataklı diyaliz ünitesi, 6 yataklı palyatif ünitesi, 4 doğum salonu, 17 müşahede yatağı ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı.

Kış aylarında 200 bin, yaz aylarında ise 400 bin nüfusa hizmet verecek şekilde yapılan hastanede, olası depremlere karşı 191 deprem izolatörü bulunuyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Yakup Otgöz hastaneyi ziyaret etti.

Milletvekili Gökcan, gazetecilere, hastanenin hizmete girmesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'nin yükünün hafifleyeceğini söyledi.

Gökcan, Muğlalılara her alanda olduğu gibi sağlık alanında da en iyi şartlar da hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Akdenizli ise otopark ve diğer bölümler için ilgili bakanlıklarla temasların sürdüğünü belirtti.

Milletvekili Adayı Yakup Otgöz de ilçede büyük yatırımların AK Parti sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

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