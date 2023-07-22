GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Menteşe Mahallesi Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.